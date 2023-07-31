Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 17:09
Belediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?

Kurumların ve kişinin muvafaktı ile mümküğn müdür?

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