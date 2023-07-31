Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 17:11
2023/1 MERKEZİ ATAMA GİB ATANANLAR

merhaba arkadaşlar 2023/1 merkezi atamadan Gelir idaresi başkanlığına Hizmetli kadrosundan atandım.OLASI BİR SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMINDA KENDİ BÖLÜMÜMDEN TERCİH VERİP ATANIRSAM GEÇİŞ YAPABİLİRMİYİM BİLGİSİ OLANLARIN YARDIMINI RİCA EDİYORUM.

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