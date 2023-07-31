Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 17:52
Doğum sonrası analık izni

Arkadaşlar merhaba eşim doğum sonrası 3 saatlik analık izninde önümüzdeki haftalarda 1 hafta yıllık izin almak istiyor ama şimdi 5 çalışma iş günü için normalde ki gibi 5 günlük yıllık izin mi yazdirmasi gerek yoksa haftada 15 saat eksik olduğu için 2 güne tekabül etse 3 günlük yıllık izin mi yazdirmasi gerekiyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi


aysenurkckdgl
Aday Memur
31 Temmuz 2023 17:58
5 günlük normal izin yazarlar o saat hesaplamasi olmaz
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