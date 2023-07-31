Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 18:05
"SGK Hizmet Dökümü"nde 30 günlük eksiklik var

2018 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atandım. 2021 yılının 10. ayında sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçiş yaptım. E-Devlet'te 2021 yılının 10. ayında hiç çalışmamışım gibi görünüyor. 9. ayında sözleşmeli olarak çalıştığım ve 11. ayında kadrolu olarak çalıştığım görülüyor ancak 10. ayın ortasında geçiş yaptığım için bir hata olmuş olmalı, o ay hiçbir çalışma kaydı görünmüyor ve 2021 yılı toplamı da 330 gün görünüyor. Herhangi bir izin vs olayı yok, o ay tüm günlerde okuldaydım ve tam ek ders ve maaş zaten almıştım. Şu an 2021'deki görev yerimden farklı bir ilde görev yapmaktayım. Nereye nasıl bir başvuruda bulunmalıyım, düzeltilebilir bir şey mi bu hata?


Nakahella
Aday Memur
31 Temmuz 2023 18:06

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