Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 18:29
İade olanlara yol harcırahı ödenirmi
Ben 18 nisanda iade oldum. A şehrinin B ilçesinde iken ihraç olmuştum, iadem aynı ilçeye olmadı ve C ilçeye verdiler, bu şekilde yol harcırahı alabilirmiyim bilgisi olan varsa yazabilirmi.

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