Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


31 Temmuz 2023 18:44
4D sürekli işçi tazminatı hakkında

Merhaba..

2018 de 4d kamu işçisi öncesinde ise taşeron firma altında toplamda 15 yıldır üniversite hastanesinde çalışmaktayım. Şuan öğretmenlik atamam oldu. Hastaneden tazminat talep edebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Seven sevdiğine kaçsın 2 aziz elmo ateşi 1 yavaş 1 gurk tavuk 1 güne bir söz bırak 3 rakı 1 cep telefonu 1 tırmık 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 dragos 1

Son Haberler

Soma'da orman yangınıBorsa rekor tazelediEsenyurt'taki tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandıAK Parti'de yerel seçim hazırlıklarıYargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?