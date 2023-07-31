Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 19:03
Kyok ve güvenlik soruşturması ile güvenlik araştırması
Slm... Arkadaşlar eşim öğretmen olarak atandı ama 11 aylık savcılık soruşturması geçirdi..10 gün önce savcılıktan kyok kararı elimize ulaştı.. Bu olay atamasını engeller mi

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