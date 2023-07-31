Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 19:09
Eş durumu yürütmeyi durdurma davası

Merhaba. Geçen gün yayımlanan eş durumu klavuzunda seçim vaadi olarak kadro alan henüz 3 yılını doldurmamış öğretmenlerin eş durumu yapamayacağı net bir madde ile belirtilmişti. Bu duruma bir kaç sendika yürütmeyi durdurma davası açtı. Bu konu hakkında yol gösterebilecek bilgili birileri avukat arkadaşlar var mı? Süreç nasıl ilerler işe yarar mı? Uzun sürer mi

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