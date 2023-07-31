Eş durumu özel sektör homeofis

Merhaba hocalarım ben eş durumu tayini isteyeceğim eşim istanbul merkezli limited bir şirkette çalışıyor fakat Bursa bölgede homeofis olarak çalışıyor şirketin Bursada bir ofisi yok. Bu durumda benim nasıl nerden bir belge almam gerek net bir bilgiye ulaşamadım lütfen bilgisi olan varsa cevap verebilir mi?

Merhaba hocalarım ben eş durumu tayini isteyeceğim eşim istanbul merkezli limited bir şirkette çalışıyor fakat Bursa bölgede homeofis olarak çalışıyor şirketin Bursada bir ofisi yok. Bu durumda benim nasıl nerden bir belge almam gerek net bir bilgiye ulaşamadım lütfen bilgisi olan varsa cevap verebilir mi?