Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2023 19:22
KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ HAKKINDA..
Kuran kursu öğretiviliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Avantaj ve dezavantajları nelerdir? Atama ilan vs nasıl oluyor?

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