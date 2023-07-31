Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 19:48
Öğretmen iken idareci olunca tayin durumu
Merhaba. Aklıma takılan bir şey var. X okulunda öğretmen iken, sınava girip kadrolu müdür yardımcısı olursam tayin işi nasıl oluyor? Öğretmenlerin il içi atamasındaki gibi tercih yapıp boş müdür yardımcısı normu olan bir okula mı atamıyorum? Bilgisi olan cevaplayabilir mi?

Un1qU3
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 20:31

tekrar öğretmen olarak atanıyorsunuz. idareci olarak yer değiştirme yok sadece görev süresi dolunca.


sinelt
Daire Başkanı
31 Temmuz 2023 20:32
Evet bunu ben de merak ediyorum bir de hocam biliyo musunuz acaba şimdi il dışı ile tayin olursak bu sene içinde idarecilik sınavlarına girersek hemen başvurabiliyor muyuz yani atandığımız yerde belli bir süre geçmesi gerekiyor mu?
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