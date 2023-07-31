Öğretmen iken idareci olunca tayin durumu

Merhaba. Aklıma takılan bir şey var. X okulunda öğretmen iken, sınava girip kadrolu müdür yardımcısı olursam tayin işi nasıl oluyor? Öğretmenlerin il içi atamasındaki gibi tercih yapıp boş müdür yardımcısı normu olan bir okula mı atamıyorum? Bilgisi olan cevaplayabilir mi?

Merhaba. Aklıma takılan bir şey var. X okulunda öğretmen iken, sınava girip kadrolu müdür yardımcısı olursam tayin işi nasıl oluyor? Öğretmenlerin il içi atamasındaki gibi tercih yapıp boş müdür yardımcısı normu olan bir okula mı atamıyorum? Bilgisi olan cevaplayabilir mi?