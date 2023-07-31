Geçici atama iptali

Arkadaşlar merhaba Şanlıurfadan Gaziantepe dilekçe yazdım beni geçici atama ile gönderdiler ve naklen atamam gelmedi bende geçici görevin iptalini istesem ne kadar sürede gelir bilgisi olan varmı

Arkadaşlar merhaba Şanlıurfadan Gaziantepe dilekçe yazdım beni geçici atama ile gönderdiler ve naklen atamam gelmedi bende geçici görevin iptalini istesem ne kadar sürede gelir bilgisi olan varmı