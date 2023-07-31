Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 20:13
Geçici atama iptali
Arkadaşlar merhaba Şanlıurfadan Gaziantepe dilekçe yazdım beni geçici atama ile gönderdiler ve naklen atamam gelmedi bende geçici görevin iptalini istesem ne kadar sürede gelir bilgisi olan varmı

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