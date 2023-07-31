Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 20:14
Çomüye atananlar

Arkadaşlar çomüye atanan var mı aramızda 27.05ten beri haber bekliyorumda bu kadar uzun sürmesi normal mi

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