Ekonomistlerin / kanalların beklenti anketleri be durumda?

Geçen hafta ile bu hafta arasında çok fark var. Her gün üç harfli marketlerin etiketlerini inceliyorum

Geçen hafta ile bu hafta arasında çok fark var. Her gün üç harfli marketlerin etiketlerini inceliyorum

Espert0, 4 dk. önce Anadolu Ajansı açıklandı geçen hafta. Temmuz için ortalama beklenti 9,07