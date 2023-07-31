Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 20:43
Ekonomistlerin / kanalların beklenti anketleri be durumda?
Açıklandı mı acaba? Beklenti ne durumda? Enflasyon beklentisi ne?

Espert0
Şef
31 Temmuz 2023 20:54
Anadolu Ajansı açıklandı geçen hafta. Temmuz için ortalama beklenti 9,07

Rafaello
Aday Memur
31 Temmuz 2023 20:55
Geçen hafta ile bu hafta arasında çok fark var. Her gün üç harfli marketlerin etiketlerini inceliyorum
Espert0, 4 dk. önce
Anadolu Ajansı açıklandı geçen hafta. Temmuz için ortalama beklenti 9,07
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