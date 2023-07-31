Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 20:43
Ekonomistlerin / kanalların beklenti anketleri ne durumda?

Açıklandı mı acaba? Beklenti ne durumda? Enflasyon beklentisi ne?


Espert0
Şef
31 Temmuz 2023 20:54
Anadolu Ajansı açıklandı geçen hafta. Temmuz için ortalama beklenti 9,07

Rafaello
Aday Memur
31 Temmuz 2023 20:55
Geçen hafta ile bu hafta arasında çok fark var. Her gün üç harfli marketlerin etiketlerini inceliyorum
Espert0, Dün
Anadolu Ajansı açıklandı geçen hafta. Temmuz için ortalama beklenti 9,07

Espert0
Şef
31 Temmuz 2023 21:01
Akaryakıta bir zam daha (motorin) geliyor onu da ayarlayıp ağustosa attılar. 1,07 artacakmış motorin

Rafaello
Aday Memur
31 Temmuz 2023 21:02
Bu ay 11 ve üstü çıkmalı en kötü. Ama TÜİK ne açıklar bilemeyiz. İçimden geçen 11.07
Espert0, Dün
Akaryakıta bir zam daha (motorin) geliyor onu da ayarlayıp ağustosa attılar. 1,07 artacakmış motorin

payitaht26
Şube Müdürü
31 Temmuz 2023 21:20

Abi biz tarihin en yüksek temmuz enflasyonu diyoruz 9 rakamları telaffuz ediliyor ne bu yaa dalga geçiyorlar.


Rafaello
Aday Memur
31 Temmuz 2023 21:22
Valla alım gücü hiç bu kadar kötü olmamıştı
payitaht26, Dün

Abi biz tarihin en yüksek temmuz enflasyonu diyoruz 9 rakamları telaffuz ediliyor ne bu yaa dalga geçiyorlar.


BERBER KEMAL
Aday Memur
31 Temmuz 2023 21:26

%12 küsür gelir

Toplam 7 mesaj

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