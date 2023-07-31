Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 20:52
Tayin

Herkese iyi akşamlar. Sağlık kurulundan rapor aldım tam teşekküllü hastanenin olduğu bölgede görev yapması gerekiyor ibaresi var . Şuan köy okulunda görev yapıyorum. Meb raporu kabul etmeme gibi bir durumu var mı

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