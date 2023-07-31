Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 21:31
servis ücretleri

köy okullarında görev yapan öğretmenler ortalama ne kadar servis ücreti ödüyor aylık?


melcea
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 21:39

1200-1500 gibi şu gun icin. Akaryakita zam gelince sabit kalmiyor tabi.


Feriduni
Şube Müdürü
31 Temmuz 2023 22:23
1500-2500 arası fiyat veriyorlar şu an. Daha da üstü olabilir.
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