Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 21:49
Hamilelik soru
Regl 5 gün var hcg testim < 1.20 çıktı hamilelik kesin yok mu

aysenurkckdgl
Aday Memur
31 Temmuz 2023 21:57
Suanki veriye gore yok

Brsnememur
Aday Memur
31 Temmuz 2023 21:58
Biraz erkn olduğu için yükselme ihtimali var mı acaba
aysenurkckdgl, 41 dk. önce
Suanki veriye gore yok

aysenurkckdgl
Aday Memur
31 Temmuz 2023 22:05
Regl gecince kan vermeniz daha uygun sonuc verir tabiki ama en son iliskinizin uzerinden 1 hafta gectiyse bile gebelik varsa yüksek cikar
Brsnememur, 40 dk. önce
Biraz erkn olduğu için yükselme ihtimali var mı acaba

biochemical
Aday Memur
31 Temmuz 2023 22:13
Malesef hamile değilsiniz 1 hafta sonra tekrar verin bi ihtimal

Hakancigersoken
Aday Memur
31 Temmuz 2023 22:17
Burası bunun yerimi terbiyesiz ahlaksızlar yok regl mişte bilmem ne mal mal muhabbetler

parada42
Aday Memur
31 Temmuz 2023 22:36
Sen salak mısın yoksa ahlaksız mi Bir sürü kadınlar için özel programlar git oraya sorunu oraya sor
Toplam 6 mesaj

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