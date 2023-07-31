Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 22:23
4blı merkezı atama sonrasında üniversite hastanesi

4blı olarak saglık bakanlığında calısmaktayım. Merkezı atamayla kadrolu atandım yakında istifa edecegım. Sınava kadar aılemın bulundugu sehırdekı unı hastanesı alıma cıkıcak. Oraya tekrar 4blı atanabılır mıyım


Can1.1.1.1.
31 Temmuz 2023 22:35

Arkadaslar bılen varsa cevaplayabılır mı tek umudum aılemın yanına atanmak


Can1.1.1.1.
31 Temmuz 2023 22:37

Arkadaslar saglık bakanlıgınfa olmama ragöen unı hastanesıne geçmek ıstıyorum . Aılemın bana ıhtıyacı var onlar yanıka gelemıyor. Ne yapmalıyım unı hastaneısje nasıl atanırım

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Asalet tasdikYeni Atandım, ne yapmalı?4blı merkezı atama sonrasında üniversite hastanesiBir alıma başvuru az olursa ?2023/1 de bir kadroya yerleştim ama gitmezsem nolur

Sözlük

venüs retrosu 2 gidişat 2 narsizm 3 cep telefonu 1 kurtlarını dökmek 1 gurk tavuk 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 domuz 1 Aysun Kayacı 1 mücver 1

Son Haberler

SPK'dan hisse senedi yatırımcılarına uyarıBeşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini yenilediKredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlamaBakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattıkİYİ Parti'den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?