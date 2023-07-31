Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 23:01
CZ Tabancaların Standart Dışı Olması
Şeflerim biliyorsunuz ki CZ 75 kullanan abilerimizin, ablalarımızın da tabancaları değişmeye başladı. Bu konuda kaç sicile kadar sıra geldi. Bilgisi olan yazarsa sevinirim.

ottoman09
Memur
31 Temmuz 2023 23:11
Baretta silahlar ne zaman standart dışı olur bilgisi olan var mı

Nizipli polis
Aday Memur
31 Temmuz 2023 23:21
165000 kadar geldi. 5000 sicil artarak devam edecekmiş.

Batlamyus025
Aday Memur
31 Temmuz 2023 23:22
Eyvallah şefim sağol
Nizipli polis, 53 dk. önce
165000 kadar geldi. 5000 sicil artarak devam edecekmiş.
Toplam 3 mesaj

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