KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2023 23:05
Ankara da adliye de teknisyenim Kayseri ye PDR den atandim

Sizce hangisi daha iyi olur ? Ankara dan çok memnunum yaptığım işte çok güzel.kadroluyum. ama öğretmen olarak tatil vb güzel . Ne yapmalıyım yardimm lütfen

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