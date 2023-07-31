Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 23:09
Lütfen yardım Kayseri ye psikolojik danışman olarak atandım ama şuan Ankara da memurum ?

Ankara da adliye de memurum. Kadrolu. Çok kararsız kaldım öğretmenliğe gidip gitmeme konusunda ne yapmalıyım sizce ?


yldzhmt
Şef
31 Temmuz 2023 23:28

PDR en kral branstir. Aylik 4bin ekders alir. Maasida 22-23 arasidir. Sabahtan aksama kadar odasinda oturur cayini kahvesini icer. Nobet tutmaz. Sinav derdi olmaz. Full yatis.


gnhn520
Aday Memur
31 Temmuz 2023 23:50

Mesleği yapıp yapamama konusunda korkuyorum pek yeteneğim yok hocam :/

yldzhmt, 46 dk. önce

PDR en kral branstir. Aylik 4bin ekders alir. Maasida 22-23 arasidir. Sabahtan aksama kadar odasinda oturur cayini kahvesini icer. Nobet tutmaz. Sinav derdi olmaz. Full yatis.


Feriduni
Şube Müdürü
01 Ağustos 2023 00:00
Eğitimini aldınız. Çok rahat yaparsınız. Mesleğe atandığım ilk sene, emin olun, ben de ne yapacağımı bilmiyordum. İnsan, çalışa çalışa öğreniyor her şeyi. Kalbiniz rahat olsun.
gnhn520, 24 dk. önce

Mesleği yapıp yapamama konusunda korkuyorum pek yeteneğim yok hocam :/

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