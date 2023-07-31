Lütfen yardım Kayseri ye psikolojik danışman olarak atandım ama şuan Ankara da memurum ?

Eğitimini aldınız. Çok rahat yaparsınız. Mesleğe atandığım ilk sene, emin olun, ben de ne yapacağımı bilmiyordum. İnsan, çalışa çalışa öğreniyor her şeyi. Kalbiniz rahat olsun.

Eğitimini aldınız. Çok rahat yaparsınız. Mesleğe atandığım ilk sene, emin olun, ben de ne yapacağımı bilmiyordum. İnsan, çalışa çalışa öğreniyor her şeyi. Kalbiniz rahat olsun.