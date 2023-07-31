Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 23:33
Özel durum
Tercih yaptığım ilden son 3 yıl içerisinde soruşturma nedeniyle ayrılmadım kısmını işaretliyoruz Di mi arkadaşlar? Yanlış Bi şey yapmak istemiyorum da stresle :)

Feriduni
Şube Müdürü
31 Temmuz 2023 23:38
Aynen öyle hocam.

sinelt
Daire Başkanı
31 Temmuz 2023 23:39
Teşekkür ederim hocam. Hayırlısıyla kaydettim ben de bakalım umarım seviniriz hepimiz cuma günü:)
Feriduni, 36 dk. önce
Aynen öyle hocam.

Feriduni
Şube Müdürü
01 Ağustos 2023 00:02
İNŞALLAH hepimiz o gün çok mutlu oluruz. Kaderimizde ne yazıldıysa onu göreceğiz İNŞALLAH.
sinelt, 35 dk. önce
Teşekkür ederim hocam. Hayırlısıyla kaydettim ben de bakalım umarım seviniriz hepimiz cuma günü:)
Toplam 3 mesaj

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