Aöf 2. üniversite hakkında

Merhaba, anadolu aöf'te 2 yıllık bölüm okuyorum. 2022 de yks ile yerleştim kaydımı yaptım ve bir daha kayıt yenilemedim. Şu an yaz okulu kaydım var. Askerlik nedeni ile sınava giremedim ve kaldım. Sorularım şunlar;

1: 2. üniversite hakkım var mı?

2: 2. üniversite olarak başka açık öğretim ya da auzef olan üniversiteye yerleşebilir miyim?

3: 2. üniversite ile başka bir yere yerleşince mezun olmadan tekrar 2. üniversite olarak anadolu aöf'e yerleşebilir miyim?