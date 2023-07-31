KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 23:34
Aöf 2. üniversite hakkında

Merhaba, anadolu aöf'te 2 yıllık bölüm okuyorum. 2022 de yks ile yerleştim kaydımı yaptım ve bir daha kayıt yenilemedim. Şu an yaz okulu kaydım var. Askerlik nedeni ile sınava giremedim ve kaldım. Sorularım şunlar;

1: 2. üniversite hakkım var mı?

2: 2. üniversite olarak başka açık öğretim ya da auzef olan üniversiteye yerleşebilir miyim?

3: 2. üniversite ile başka bir yere yerleşince mezun olmadan tekrar 2. üniversite olarak anadolu aöf'e yerleşebilir miyim?

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