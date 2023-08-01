Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 00:08
Yatmayan Hatay Teror Parasi

4 aydir bekliyoruz, insanlari bekletmekle elinize ne geciyor, beddu yemekten baska birsey olmuyor. Butun iller yatiriyor da hatay niye bu isi adam akilli halledemiyor? Yatirmayacaksaniz soyleyim bosuna beklemeyelim.

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