KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 03:52
pmyo 22. dönem ilan hakkında

kapatma puanları düşer mi sizce... gecen sene kadın 276 ile kapatmıs benim puanım 277.9 sizce çağrılır mıyım

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