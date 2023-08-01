Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2023 05:37
Doğum izni

Eşim 15 Eylül'de doğum yapacak. 40 günlük yıllık izni var. 1 Eylül'de 40 günlük yıllık izin alıp, ardından 16 haftalık doğum iznini kullanabilir mi?

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