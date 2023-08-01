KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Ağustos 2023 06:36
AKİB Mülakatı

Arkadaşlar merhaba, AKİB'in yapmış olduğu mülakat henüz sonuçlanmadı. Ne zaman açıklanacağına dair bilgisi olan var mı? Ayrıca kurumun çalışma koşulları, maaşı, sosyal olanakları hakkında bilginiz varsa paylaşabilir misiniz?

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