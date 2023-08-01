Jandarma Promosyon

Tüm kurumlar neredeyse herkes aldı ama bizde her il eyalet gibi olduğu için yan tarafında ki il aldı ama sen alamadın işte sözün sonu...

Tüm kurumlar neredeyse herkes aldı ama bizde her il eyalet gibi olduğu için yan tarafında ki il aldı ama sen alamadın işte sözün sonu...