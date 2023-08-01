Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ağustos 2023 08:08
Jandarma Promosyon
Tüm kurumlar neredeyse herkes aldı ama bizde her il eyalet gibi olduğu için yan tarafında ki il aldı ama sen alamadın işte sözün sonu...

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