Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Kapalı
01 Ağustos 2023 08:48
Psikiyatri raporuyla tayin

sözleşmeli personel uyum bozukluğu raporuyla tayin isteyebilir mi? memuriyeti zarar verir mi?


bhraydın
01 Ağustos 2023 10:47

merak ettim bende acaba bilen var mı

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