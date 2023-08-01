Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Kapalı
01 Ağustos 2023 08:48
Psikyatri

sözleşmeli personel uyum bozukluğu raporuyla tayin isteyebilir mi? memuriyeti zarar verir mi?

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