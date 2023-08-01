Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 09:11
Pmyo/Pomem Sağlık

Pmyo ya da Pomem'de sağlık aşamasından geçtikten sonra eğitim sürerken tekrardan sağlık testine filan sokarlar mı? Misal hastalandık, ciğerlerimizi üşüttük diyelim ne olur?

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