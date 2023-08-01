KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Ağustos 2023 09:52
Botaş vs Bakanlık

İyi günler; Şu an bir Bakanlık?ta makine mühendisi olarak çalışıyorum. Botaş?ı kazandım. Şartlarını çok iyi bilemiyorum. Bilgi sahibi arkadaşlardan doğru karar verebilmek için fikir talep ediyorum. Faydalı cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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