Depremden etkilenen öğretmenlere tayin hakkı

2022 eylülde istanbula atandım. Depreme maraşta ailemin evinde yakalandım. Annemi kaybettik babam ve ben göçükten çıkarıldık. Eve giremiyorum konteynırda yaşıyorum. Tayin hakkım olmadığı için istanbula dönmem gerekiyor ama ne eve girebilecek ne de tek yaşayabilecek haldeyim. Benim durumumda olan başka hocam var mıdır acaba ?

2022 eylülde istanbula atandım. Depreme maraşta ailemin evinde yakalandım. Annemi kaybettik babam ve ben göçükten çıkarıldık. Eve giremiyorum konteynırda yaşıyorum. Tayin hakkım olmadığı için istanbula dönmem gerekiyor ama ne eve girebilecek ne de tek yaşayabilecek haldeyim. Benim durumumda olan başka hocam var mıdır acaba ?