Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 10:13
Depremden etkilenen öğretmenlere tayin hakkı
2022 eylülde istanbula atandım. Depreme maraşta ailemin evinde yakalandım. Annemi kaybettik babam ve ben göçükten çıkarıldık. Eve giremiyorum konteynırda yaşıyorum. Tayin hakkım olmadığı için istanbula dönmem gerekiyor ama ne eve girebilecek ne de tek yaşayabilecek haldeyim. Benim durumumda olan başka hocam var mıdır acaba ?

popcorn007
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 10:26

Allah yardımcınız olsun hocam. Başınız sağolsun..

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