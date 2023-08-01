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Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 10:29
30.Sözlü Tarihi 7-29 Ağustos

Arkadaşlar 30.dönem sözlü tarihi 7-29 Ağustos tarihlerinde hepsi Ankara?da olacak şeklinde duyum alındı.

Bu hafta içi resmi duyurunun açıklanması bekleniyor


Jean onana
Aday Memur
01 Ağustos 2023 11:20

Bence illerde olur 25.000 insanı ankara ya toplamazlar artı pmyo ilanı yeni geldi daha para yatırma süreci olacak ben bu ay mülakat olacağını sanmıyorum şahsi fikrim


Samil35
Aday Memur
01 Ağustos 2023 11:35

Tarihler için bir şey söyleyemem fakat Ankara'da olması zor.

Toplam 2 mesaj

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