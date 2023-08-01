KHK ile ihraç olup geri dönen kişi istifa ederse mali haklarını alabilir mi ?

KHK ile ihraç geri iade olan ancak gidip başlama yapmadan çekilmiş sayılan kişi geri dönük mali haklarını alabilir mi ? Alamayacağına dair bir Kanun yada KHK var mı ? Varsa paylaşabilir misiniz

KHK ile ihraç geri iade olan ancak gidip başlama yapmadan çekilmiş sayılan kişi geri dönük mali haklarını alabilir mi ? Alamayacağına dair bir Kanun yada KHK var mı ? Varsa paylaşabilir misiniz