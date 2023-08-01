Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 10:56
CMK Hagb maddesi İptal

CMK da bulunan hagb maddesi anayasa mahkemesince iptal edildi. İptalin yürürlüğe girmesi 1 sene sonraya bırakıldı. Artık mahkemelerce hagb verilemeyecek. Hagb karar iptal neden maddelerinden biride kamu görevlilerinin görev basında işledikleri vatandaşa karşı suçlarda cezasız kalması..

Bundan sonra mahkemeden 1 sene üstü ve ceza alıp meslekten ihraç olan bir çok kişiyi görebiliriz demek oluyor.

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