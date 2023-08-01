Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 10:58
meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksek

arkadaşlar konu ile ilgili bilgisi olan var mı? itiraz etmeyi düşünüyorum, ancak sonuç ne olur bilmiyorum. eğer bu doğruysa çok fazla kişinin hakkı gasbedilmiş.


efsan01390
Aday Memur
01 Ağustos 2023 11:51

Burası Türkiye herşey olmuş olabilir. Memurluk Şeflik Şube Müdürlüğü hangisinde?? Memurluğun dışındakiler beni çok alakadar etmiyor çünkü


umutXx
Aday Memur
01 Ağustos 2023 11:54

toplam 200 kişinin hangi girdiği tüm sınavlar deniliyor. sınav türü belirtilmemiş. yani memurluk, şeflik, şubemüdürlük hepsini kapsıyor.

efsan01390, 29 dk. önce

Burası Türkiye herşey olmuş olabilir. Memurluk Şeflik Şube Müdürlüğü hangisinde?? Memurluğun dışındakiler beni çok alakadar etmiyor çünkü

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