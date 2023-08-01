Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2023 11:14
Grev
Doktorlar 1 2 ağustosta grevde mi olacaklar. Bazı haber sitelerinde geçiyor böyle bir haber

Sairvesair
Aday Memur
01 Ağustos 2023 11:35
1-2 Ağustos

seaaa
Şef
01 Ağustos 2023 11:58
Bugün grevdelwr lanet olsun mağdur edildik
Toplam 2 mesaj

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