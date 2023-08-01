Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2023 11:29
Cte gys denetimli serbestlik müdür yardımcılığı sınavı

nasıl geçti, sonuçlar nasıl ?

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiKadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?CTE GYS ve UDS mülakatın kalkması. Kurumlar arası geçişMeslektaşlarımız neden intihar ediyor? Cte cezaevi müdür tayinleriKadroya geçirilenler aday memurluk süreci yaşayacak mı?Deprem bölgesine harcırahYeni açılacak cezaevleriVergi Mahkemesinde çalışan var mı?

Sözlük

morg 2 yavaş 1 dragos 4 pal nostalji 2 ağla açılırsın 2 ölüm 1 kurtlarını dökmek 2 Brittany maraton koşuyor 1 cep telefonu 1 mücver 1

Son Haberler

Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli olduTramvay yoluna giren araç seferleri aksattıSahte 10 bin lirayla pazara çıktı, esnaf yakaladıŞarampole devrilen otobüste yaralanan yolcu: Şoför uyuyakaldıUsta senarist Safa Önal toprağa verildi

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?