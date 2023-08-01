Müftü neden intihar eder?

Bugün bir haber okudum Müftülükden vaizliğe düşürülen bir müftü nün intihar ettiği yazıyordu Diyaneti müftülük makamını bu kadar yüceltip uğruna intihar edilecek kadar değerli kıldığı için tebrik etmek lazım O makama çıkmak için heva ve heveslerini ilah edinenler ayeti aklıma geldi O kişiler ile mucadele kolay değildir belkide intihar eden buna dikkat çekmiştir Rabbim rahmet eylesin Sebeb olanların ıslah ları mümkün değilse lanet etsin

Bugün bir haber okudum Müftülükden vaizliğe düşürülen bir müftü nün intihar ettiği yazıyordu Diyaneti müftülük makamını bu kadar yüceltip uğruna intihar edilecek kadar değerli kıldığı için tebrik etmek lazım O makama çıkmak için heva ve heveslerini ilah edinenler ayeti aklıma geldi O kişiler ile mucadele kolay değildir belkide intihar eden buna dikkat çekmiştir Rabbim rahmet eylesin Sebeb olanların ıslah ları mümkün değilse lanet etsin