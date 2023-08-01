Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Ağustos 2023 12:15
Tarım ve Orman bakanlığı 10 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!

Neden???

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