Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 12:16
Müzik öğretmenleri

Bu yıl her sene olduğu gibi acaba müzik öğretmenlerinden atama sayısını kırpıp başka öğretmenliğe mi verecek? sınav zordu zaten.

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