Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ağustos 2023 12:17
Dış karakol

Dış karakolda uzman çvş. Olarak görev yapıyorum. Mesleği bırakma kararı aldım fakat bir süre rapor almam gerekiyor. Yıllık iznimden 10 gün kaldı ama şu anda veremeyeceğini belirtiyor karakol komutanı. Bende garnizon terk yapıp memleketimde rapor almayı düşünüyorum. 10 gün aldığım raporda karakol komutanı rapor süresini birlikte geçirmemi isteyebiliyor, bu şekilde bir şeyle karşılaştığım takdirde hayır ben gelmiyorum rapor süresinin sonunda mesleği bırakıcam zaten desem, başım ne derece ağrır bilgisi olan varmı acaba ?

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