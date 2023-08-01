Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 12:39
İl Dışı ve Özür Grubu Atamaları Hakkında...

İl dışından büyükşehir olmayan bir ilin ilçesine atanma ihtimalim var. Öğretmen olan eşime, özür grubu atamalarında sadece benim bulunduğum ilçe mı açılır, yoksa il geneli mı açılır? Eşim benim atandığım ilçeyi öncelikle istemek zorunda mı, direkt il merkezine veya diğer ilçelere isteyebilir mi? Bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olur musunuz?


melcea
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 12:47

il disindan geliyorsa il geneli acilir. Bulundugunuz ilceyi yazmasa bile olur. Istedigi yeri yazar.


isaönder
Şef
01 Ağustos 2023 12:52

İl dışı olduğu için bütün İl açılır istediği yeri yazar.Ayni ilde farklı ilçeler olsaydı sadece senin ilçeyi yazabilirdi.Aynı durumdayız,atamadan sorumlu şube müdürü bana öyle söyledi,kesin bilgidir.


gamalı17
Aday Memur
01 Ağustos 2023 13:36

Teşekkür ederim Hocam

isaönder, 1 saat önce

İl dışı olduğu için bütün İl açılır istediği yeri yazar.Ayni ilde farklı ilçeler olsaydı sadece senin ilçeyi yazabilirdi.Aynı durumdayız,atamadan sorumlu şube müdürü bana öyle söyledi,kesin bilgidir.

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