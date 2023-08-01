Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2023 12:46
Öğle arası kurum dışına çıkma

Arkadaşlar memur öğle arası kurum dışına çıkabilir mi? Yani evim yakın yemek yemek için çıkabilir miyim kurumdan? Sağlık teknikeriyim hastanede çalışıyorum.


murat_326
Şube Müdürü
01 Ağustos 2023 13:12

Bence yöneticilere sor,ceza falan alma


ExpertE
Şube Müdürü
01 Ağustos 2023 13:35

Öğle arasında tüm personel kurumda kilitli mi hayırdır? Tabi ki mesai saatlerine riayet ederek çıkıp gelebilirsin. Öğle arası arkadaşlarıyla buluşan, evine çocuğuna giden, alışveriş pazar işlerini gören, yeme içme için dışarıyı seçen memur çok. 12-14 arası yapan hak yiyiciler de var tabi ama herkesin vicdanı utanması dahilinde bu işler..

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