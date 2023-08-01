Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 12:55
İl Dışı Tayin Beyan Bilgileri

İl Dışı Tayin ekranında yer alan beyan bilgilerinde belirtilen durumlardan birisinin benim durumuma uygun olup olmadığını tam olarak anlayamadım. O durumu seçip tercih yapsam, eğer benim durumuma uygun değilse sadece milli eğitim tarafından onaylanmamakla mı kalır? Yoksa başka bir problemde çıkar mı? Tercih yapmalımıyım sizce?

Çok Yazılan Konular

Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miİl dışı Başvuru EkraniSözleşmeliden kadroya geçen süre eksik girilmiş. İstanbul da öğretmen olmak Mazeret Tayini Yürütmeyi Durdurma DavasıOkul müdürlerinin branşlara göre dağılımıNeyi bekliyoruz hocam ?Deprem tazminatımeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekİl dışı atamadan sonra özur ataması yapilirmi

Sözlük

Kocam beni fenerbahçeden daha çok seviyor 1 yavaş 1 gidişat 2 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 narsizm 3 dragos 3 gurk tavuk 1 cep telefonu 1 Halka Arz 2 aziz elmo ateşi 1

Son Haberler

Sağlıkçıların depremdeki fedakarlıklarını anlatan 'Bizim Hikayemiz' belgeseliKonya'da FETÖ hükümlüsü yakalandıMüteahhitler, girdi maliyetlerinde artış nedeniyle fiyat farkı ödemesi talep ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştüCHP'li Öztunç'tan, Ahmet Davutoğlu'na tepki

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?