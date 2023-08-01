Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2023 13:21
Sağlık bakanlığı gebelikte nöbet

Merhabalar serviste hemşire olarak çalışıyorum gebeliğim sürecinde nöbet tutmam zorlanabilir mi?


lDeimosl
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 13:37

24. haftadan sonra gece vardiyası yazılamaz. Doğumdan sonra da iki yıldı sanırım.


osvajac
Aday Memur
01 Ağustos 2023 13:40

Öyleymiş evet ama gündüze geçmek istiyorum tek hekim mi yoksa heyet mi istiyorlar

lDeimosl, 32 dk. önce

24. haftadan sonra gece vardiyası yazılamaz. Doğumdan sonra da iki yıldı sanırım.

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