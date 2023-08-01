Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


01 Ağustos 2023 13:27
Bunun neresinde Adalet?

Şaka Gibi Ama Değil! Meb. okullardaki yaz kurslarında görev yapan öğretmenlerine her ders saati için %100 artırımlı (iki kat ) ek ders ücreti ödüyor, Diyanet ise yaz kurslarında 4 saat ders için 3 saat normal (mebin yarısı ) ücret ödüyor. Var mı mantığını anlayabilen?

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