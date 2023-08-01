Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 13:35
Eş durumu görev yeri belgesi?

Özel sektör için istenilen görev yeri belgesi tam olarak nedir? Eşimin işyeri öyle bir belge yok kendin düzenle diyor yardımcı olur musunuz


degerzade
Aday Memur
01 Ağustos 2023 13:37

Alt tarafı bi yazı yazacaklar "şu kişi şirketimizde şu görevde şu tarihten beri halen çalışmaya devam etmektedir" diyecek altınada kaşe mühür imza bitti gitti.


teachertobe
Memur
01 Ağustos 2023 13:51

Peki hocam başlığına ne yazılacak? ?.. lisesi müdürlüğüne mi yoksa ?.. il milli eğitim müdürlüğüne mi

degerzade, 32 dk. önce

Alt tarafı bi yazı yazacaklar "şu kişi şirketimizde şu görevde şu tarihten beri halen çalışmaya devam etmektedir" diyecek altınada kaşe mühür imza bitti gitti.

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